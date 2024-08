Austausch im Schloss Neersen Chinesischer Generalkonsul besucht Willich

Der Elektronikhersteller Axdia International zählt zu den großen Unternehmen im östlichen Teil des Kreises Viersen. Nun hatte das aus China stammende Unternehmen am Standort Hanns-Martin-Schleyer-Straße besonderen Besuch, wie die Stadt Willich mitteilt: Der chinesische Generalkonsul Chunguo Du hatte sich vom Generalkonsulat der Volksrepublik China in Düsseldorf aus auf den Weg in den Kreis Viersen gemacht, um die Willicher Firma zu besichtigen. Dies war Teil seiner NRW-Unternehmensbesuche. Auch im Neersener Schloss schaute er vorbei.