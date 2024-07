Bürgermeister Willich CDU nominiert Pakusch zu zweiter Amtszeit

„In den knapp vier Jahren seiner Amtszeit ist klar geworden: Die Stadt Willich ist bei Christian Pakusch in guten Händen“, sagt er. Als Chef der Stadtverwaltung mit fast 1000 Beschäftigten habe Pakusch Führungsqualität und Entscheidungsfreude unter Beweis gestellt. Auch als erster Repräsentant einer Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern habe der 40-Jährige die in ihn gesetzten Erwartungen weit übertroffen. „Christian Pakusch ist bürgernah, kontaktfreudig und hat für die Menschen und die Vereine in seiner Stadt immer ein offenes Ohr“, fasst der CDU-Chef zusammen. Die einhellige Unterstützung von Partei und Fraktion beweise das Vertrauen, das der Bürgermeister in der CDU Willich genieße. „Wir sind zuversichtlich, mit Christian Pakusch als Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl im Herbst 2025 sehr gute Ergebnisse erreichen zu können“, betont er.