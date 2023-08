Soziales in Willich CDU fordert Pfandflaschenhalter an Mülltonnen

„Wie schon in Krefeld und Mönchengladbach plädieren wir dafür, dass auch in Willich an öffentlichen Mülleimern und Straßenlaternen Pfandflaschenhalterungen angebracht werden.“ Für Menschen, die Pfandflaschen sammeln, um ihr Budget zu erhöhen, bedeute dies, dass sie „nicht mehr im Müll nach Pfandflaschen suchen müssen. Und für die, die geben, zumindest ein gutes Gefühl.“