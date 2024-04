Drogenprävention in Willich CDU Fordert Aussagen zu vorgeschriebenen Cannabis-Schutzzonen

Es zählt zu den emotionalsten Themen in der Politik dieser Tage: das neue Cannabisgesetz. Es sieht eine generelle Legalisierung vor, verlangt aber Schutzzonen um sensible Bereiche wie Schulen, Kitas oder Seniorenheime. Die Willicher CDU hat nun eine Anfrage an die Stadtverwaltung hinsichtlich der Umsetzung gestellt.