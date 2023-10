Mitarbeiter von Freiwilligen-Zentrum und Begegnungsstätte Ein Dankeschön-Abend im Willicher Kino für Ehrenamtler

„Wir möchten heute denjenigen danken, die sich sonst für andere Bürger engagieren. Ehrenamt an sich ist mehr als nur wertvoll. Es ist eigentlich unbezahlbar. Es trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei“, betonte Melina Friedrich, die Leiterin der beiden Caritas-Einrichtungen. Der Dank an die 64 Ehrenamtlichen im Alter von 18 bis 88 Jahren, die beim Freiwilligen-Zentrum und der Begegnungsstätte aktiv sind, kam von Herzen. Bürgerschaftlich Engagierte setzten sich ein und leisteten eine Fülle von Aufgaben, schloss sich Caritas-Vorstand Christian Schrödter an. „Wir sind hier passenderweise an einem Ort, in dem ebenfalls viel Ehrenamt steckt. Denn das Willicher Lichtspielhaus wird nicht nur durch Ehrenamtler betrieben. Es wurde überhaupt erst durch ehrenamtliches Engagement möglich“, bemerkte er.