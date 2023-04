Bürgerrunde der CDU in Willich zum Thema Banken „Die Täter brechen die Türen auf und sprengen dann“

„Wir haben ein Thema gewählt, das viele Bürger beschäftigt und das ihnen unter den Nägeln brennt“, mit diesen Worten begrüßte Guido Goertz, Vorsitzender der CDU Willich, die Besucher der Bürgerrunde der CDU. Die gute Besucherzahl bestätigte das. Das Thema im Neersener Pfarrheim: die Banken und ihre Präsenz im ländlichen Raum. Vertreter der Sparkasse Krefeld und der Volksbank Mönchengladbach beantworteten die Fragen der Bürger. Viele sorgen sich, dass sich die Banken immer mehr aus dem ländlichen Raum zurückziehen könnten. Diesen Eindruck vermittelt etwa das geschlossene SB-Center der Sparkasse in Neersen. Wann dort wieder mit einer Öffnung zu rechnen sei? Derzeit ist stattdessen die mobile Filiale an zwei Tagen in Neersen. „Wir stehen in Gesprächen mit der Stadt Willich für einen neuen Standort für ein SB-Center. Wir können daher noch nichts sagen, wann es soweit ist“, sagte Marco Lütten, Betriebsleiter der Sparkasse. Generell machten die drei Bankvertreter klar, dass es äußerst schwierig ist, passende Immobilien zu finden: Wegen der Sprengung von Geldautomaten, aber auch wegen des Publikumsverkehrs gehören Banken nicht zu den beliebtesten Mietern.