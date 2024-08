Delegation aus Willich in Smiltene Zukunft der Städtepartnerschaft auf einem guten Weg

Schon länger sei geplant gewesen, dass Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) in die lettische Partnerstadt Smiltene reist – nun falle der Besuch nach dem angekündigten Rücktritt des Smiltener Bürgermeisters Edgars Avotinš „freilich in eine besondere Zeit“, teilt die Willicher Stadtverwaltung mit. Pakusch ist vor wenigen Tagen gemeinsam mit Sophie Leder, bei der Verwaltung zuständig für den Bereich der internationalen Beziehungen, nach Smiltene gereist. Aufgrund der Umbruchsituation vor Ort soll bei dem Besuch die Zukunft der Städtepartnerschaft in verschiedenen Gesprächsrunden ein zentrales Thema sein.