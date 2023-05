Beschwerden von Bürgern in Willich „Manche Bürger sorgen sich, dass eine Saatkrähe ein Kind angreifen könnte“

Wer in der Stadt wohne oder in der Nähe eines Flughafens, müsse sich an Verkehrslärm gewöhnen. Zum ländlichen Wohnraum gehörten die Geräusche der Natur, fügt Hormes an. „Nahezu jeder betont, wie wichtig ihm die Natur ist. Doch vor der eigenen Haustür möchte sie anscheinend niemand haben“, bemerkt Jack Sandrock, Leiter der Nabu-Ortsgruppe Willich, in diesem Zusammenhang. Die Ortsgruppe führte Zählungen zur Saatkrähen-Population durch. Der Theodor-Heuss-Park in Anrath weist mit 160 Nestern eine der größten Kolonien in Willich auf. Der gesellige Vogel, der früher in den hohen Bäumen an den Rändern der Felder gelebt hat, zieht immer häufiger in die Parks der Dörfer und Städte, da sein alter Lebensraum durch viele Baumfällungen nicht mehr besteht. Seine Brutbäume sind verschwunden, der Vogel passt sich den neuen Gegebenheiten an.