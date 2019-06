Schnelles Internet : Breitband-Ausbau soll koordinierter erfolgen

Willich Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur für schnelles Internet in der Stadt Willich soll künftig koordinierter ablaufen. Darauf einigten sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig. Vorangegangen waren zwei Anträger der CDU und der FDP zum Thema.

Die CDU möchte den Glasfaserausbau in den Willicher Gewerbegebieten stärken und hatte beantragt, dass die Verwaltung ein Konzept entwickelt, um den Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten mit Unterstützung zu beschleunigen. Außerdem soll in den neuen Gewerbegebieten Glasfaser von Anfang an vorgehalten werden. Die FDP wollte, dass die Stadtverwaltung überprüft, ob die Einrichtung und der Betrieb einer eigenen Breitbandinfrastruktur möglich ist. Entweder sollte dazu eine eigene Gesellschaft gegründet werden oder Stadtwerke oder die städtische Grundstücksgesellschaft sollten den Betrieb der Breitband-Infrastruktur übernehmen.