Fast in Vergessenheit geratene Sportart Willicher Club will Kinder fürs Bügeln begeistern

Info

Training Die Mitglieder der Boßel- und Bügelclubs Willich treffen sich montags und freitags ab 17.30 Uhr zum Training auf der überdachten Bahn an der Straße Am Domgarten 6 in Willich. Donnerstags von 11 bis 13 Uhr steht das „Markt-Bügeln“ in Alt-Willich an. Anmeldungen dafür nimmt Sportwart Claudius Bort entgegen, Telefon 0171 2615230.

Kontakt per E-Mail unter bbc-willich@web.de.