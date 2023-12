„Loop, Müller, loop“ Benefiz-Wanderung der Rotarier bringt rund 5000 Euro ein

Die Rotarierer aus Willich hatten die Benefiz-Wanderung ausgerichtet, bei der jeder Interessierte mitwandern konnte. Das Startgeld betrug 20 Euro pro Person, wobei Kinder bis 14 Jahre kostenfrei mitlaufen konnten. Treffpunkt war das Landgut Ramshof in Neersen. Dort ging es mit einer Stärkung in Form von Kaffee und Kuchen los. Danach konnten die Teilnehmer zwischen einer sechs und einer zehn Kilometer langen Tour durch die benachbarte Heimat wählen. Sie wanderten rund um Haus Broich in der Donk.