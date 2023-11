Haupt- und Finanzausschuss Willich Politik kritisiert Verwaltungs-Vorlage zum PV-Ausbau

In der Diskussion kamen grundsätzliche Aspekte des Themas PV und Klimaneutralität auf. Nachtwey erklärte, die Verwaltung arbeite an einer Analyse der Dachqualität auf allen städtischen Gebäuden – Kategorie A sei ein PV-tragfähiges Dach, Kategorie B bedeute kleinere Nachrüstungen und Kategorie C beschreibe Gebäude, bei denen eine umfassende bauliche Maßnahme notwendig ist. Mitte November habe er einen Termin mit den Stadtwerken Willich, um auch das Thema der „kommunalen Wärmeplanung“ anzugehen. Bürgermeister Pakusch bemerkte, dass nur der Bau von PV-Anlagen die Stadt nicht klimaneutral mache. Christian Winterbach (Grüne) wollte weitere Ideen einbeziehen – etwa angelehnt an die „Bürger Solar Willich eG“. Auch er unterstützte Nachtweys Projekte.