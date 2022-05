Kick-Off-Veranstaltung geplant : Willich bekommt Stadtschüler- und Stadtelternvertretung

Was brauchen Schüler? Das sollen in den Ausschüssen selbst mitteilen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Willich In den neuen Gremien sollen Schüler und Eltern künftig die Belange der Schulen in die Politik tragen. Unter den Grundschulen gibt es nur verhaltenes Interesse.

Darüber informierte die Verwaltung den Ausschuss für Schule und Bildung. Auslöser ist ein interfraktioneller Antrag aus November 2021, in dem die Einrichtung solcher Gremien erbeten wurde. Die Verwaltung hat in der Zwischenzeit zweimal die Schulen angeschrieben und gefragt, wer Interesse an einer solchen Vertretung habe. Alle drei weiterführenden Schulen sind an beiden Vertretungen interessiert, die GGS Mühlenfeld, die Gottfried-Kricker- und die Hubertusschule interessieren sich für eine Stadtelternvertretung. Ablehnung kam von der Grundschule Wekeln, die anderen Schulen haben gar nicht geantwortet.