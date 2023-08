Bauprojekt in Willich Baustelle Brauereistraße in jeder Hinsicht im Plan

Wer regelmäßig beispielsweise im Rewe-Markt an der Graben- und Brauereistraße einkaufen geht, kann gut beobachten, wie sich auf der Baustelle gleich vis-à-vis des Marktes fast täglich Sichtbares verändert. Die Bodenarbeiten sind längst abgeschlossen, der Rohbau der Mehrfamilienhäuser mit Gewerbeflächen wächst. Im Herbst 2024 soll hier eines der modernsten und energieeffizientesten Gebäude Willichs entstehen. „Wir bauen technisch wirklich state of the art, was Energieeffizienz angeht. Das Gebäude wird mit Erdwärmepumpen beheizt, es bekommt großzügige Photovoltaikflächen, die Dämmung wird ohnehin hohen Ansprüchen genügen. Wir orientieren uns am alten KfW40ee-Standard, auch wenn der für Neubauten seit vergangenem Jahr nicht mehr existiert“, erzählt Bauherr Christian Winterbach.