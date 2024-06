Verkehr in und um Willich Baustelle auf der A44 am Kreuz Neersen ist fertig

Mehr als drei Jahre lang hat die Baustelle an der A44 für Staus und Verzögerungen rund um das Kreuz Neersen geführt. Immer wieder hatte die Baustelle witterungsbedingt verlängert werden müssen. Jetzt heißt es rund einen Monat früher als nach der jüngsten Planung: freie Fahrt! Die Arbeiten sind abgeschlossen. „Die ‚Grundhafte Sanierung‘ der A44 zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain in beide Fahrtrichtungen sowie der Anschlussstelle Neersen in Fahrtrichtung Mönchengladbach ist mit dem heutigen Tag abgeschlossen – und zwar früher als geplant. Ursprünglich sollte die Maßnahme, die im Frühjahr 2021 begann, bis Ende Juli gehen“, meldet die zuständige Autobahn GmbH.