Kita-Plätze in Willich Baustart für neue Kita in Schiefbahn

Insgesamt 15 Kindertagesstätten betreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Kreis Viersen, dazu zählt die Kita Bauhaus an der Albert-Oetker-Straße in Schiefbahn. Die ist allerdings ein Provisorium: Die Kita-Kinder werden in Containern betreut, bis der neue DRK-Kitabau an der Willicher Straße fertig ist und sie umziehen können. Im Juni 2025 soll es so weit sein, die Bauarbeiten haben nun offiziell begonnen. „Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht“, sagte Leonie Bossems, Leiterin der Kita Bauhaus, nach dem symbolischen Spatenstich am Donnerstagvormittag. Neben Vertretern unter anderem aus Stadtverwaltung und Politik durften dabei auch die Kita-Kinder zur Schaufel greifen und vom Regen matschigen Sand schaufeln.