Team Grünflächen : Baumbewässerungssäcke bei der Stadt abholen

Willich Um dem Baumsterben entgegenzuwirken, gibt die Stadt Willich wieder kostenlose Bewässerungssäcke aus. Diese sind einfach in der Handhabung, aber effektiv.

Frühling , Sonne, kein Regen – schön für viele, ganz sicher aber nicht für die Bäume: Der Regen der Wintermonate reicht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus, den Bäumen jetzt einen guten Start in die Wachstumsphase zu ermöglichen. „Der März ist in diesem Jahr sehr trocken, und die städtischen Bäume benötigen schon jetzt dringend Wasser. Darum stellt die Stadtverwaltung wieder Baumbewässerungssäcke zur Verfügung zur Bewässerung der städtischen Bäume an Straßen und in Grünflächen“, sagt Linnéa Foerster vom Team Grünflächen im Geschäftsbereich Stadtplanung.

„Insbesondere Jungbäume brauchen jetzt im Frühjahr Hilfe, um auch die kommenden Monate gut zu überstehen“, sagt Foerster und erläutert: Die Baumbewässerungssäcke sind mit einem Reißverschluss versehen. Sie können also einfach um den Stamm gelegt und mit dem Reißverschluss am Baumstamm befestigt werden. Je nach Größe werden die Bewässerungssäcke mit bis zu 70 Litern Wasser befüllt; ein bis drei Füllungen pro Woche reichen in der Regel aus, um den Bäumen ein gesundes Wachstum zu ermöglichen. Die Säcke sind wasserdurchlässig und geben ihren Inhalt über Stunden gleichmäßig in den Boden ab. Besonders geeignet sind die Bewässerungssäcke für Jungbaumpflanzungen, je nach Art und Sorte bis zu einer Standzeit von zehn Jahren nach der Pflanzung. „Gerade Jungbäume kommen mit anhaltender Trockenheit gar nicht gut zurecht, da die Wurzeln noch nicht in tiefere Bodenschichten eingewachsen sind. Ältere Bäume sollten dagegen ein ausreichend großes Wurzelsystem entwickelt haben, um sich selbst genügend mit Wasser zu versorgen.“