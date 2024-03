Musikschule im Stahlwerk Becker Willicher Band Lastry feiert weltweit Erfolge

Beim Namen Thorsden Marschner denkt man sofort an die Willicher Musikschule „dal segno“. Marschner gründete diese im August 2008 und leitete sie zusammen mit Ursula Weber 15 Jahre lang. Die Corona-Zeit setzte dem ein Ende. Es fehlte an Dozenten, um die Musikschule wirtschaftlich weiter betreiben zu können. Die Schule ging in einem Verein auf und ist an der alten Adresse weiterhin zu finden. Dazu ist im Souterrain des Gebäudes an der Casinostraße 3 etwas Besonderes entstanden: Es handelt sich um eine Drum School, hinter der Marschner steht.