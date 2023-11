Willicher Autorin stellt Buch vor Wer ermordete den Bademeister?

Der rote Hut auf dem Buchcover sticht sofort ins Auge. Er ist das Erkennungszeichen von Frau Appeldorn, einer in den Frühruhestand versetzten Privatermittlerin ohne offiziellen Auftrag. In ihrem aktuellen Fall möchte sie den Täter in Sachen eines toten Bademeisters ermitteln. Frau Appeldorn kennt den Toten persönlich, ist sie doch regelmäßig im örtlichen Schwimmbad, wenn sie den Aquafitkurs besucht.