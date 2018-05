Willich: Autofahrer mit zwei Promille im Blut rammt vier Fahrzeuge

Willich Ein 40-jähriger Grefrather hat am Montagabend im betrunkenen Zustand einen Unfall verursacht. Er rammte vier Autos und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei untersucht jetzt, ob der Alkohol oder das Handy am Steuer Unfallursache sind.

Mit mehr als zwei Promille ist am Montag um 23:10 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Grefrath auf der Vennheide in Anrath unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann bei seiner Fahrt in Richtung Anrath die Kontrolle über sein Auto.