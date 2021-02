Faherflucht in Willich : Zwei Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Willich Ein Unbekannter soll mit seinem Auto am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf einem Parkplatz am Siemensring in Willich zwei Personen touchiert haben und geflüchtet sein. Als der Fahrer mit seinem weißen Mercedes entgegen der Fahrtrichtung den Parkplatz verlassen wollte, stieß er gegen einen 65-Jährigen, der stürzte.

Eine Frau, die ihm beim Aufstehen half, wurde ebenfalls touchiert. Der Fahrer war 30 bis 40 Jahre alt und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Im Auto saßen drei Personen. Hinweise: Ruf 02162 3770.

