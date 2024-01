Unfall in Willich Kind angefahren – Autofahrer flüchtet

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in Willich am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Laut Polizei war das Mädchen mit dem Fahrrad gegen 7.45 Uhr auf der Bahnstraße unterwegs in Richtung Schützenplatz, es wollte zur Schule. An der Kreuzung mit Burgstraße und Mühlenstraße sah die Zwölfjährige ein Auto von rechts kommen und blieb stehen.