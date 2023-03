Willich Autobahnkreuz Neersen bald wieder geöffnet

Autofahrer können im Autobahnkreuz Neersen bald wieder auf die A52 in Richtung Düsseldorf und Roermond fahren. Wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte, wird im Zuge der grundhaften Erneuerung der A44 zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Anschlussstelle Krefeld-Forstwald von Donnerstag, 30. März, 20 Uhr, bis Freitag, 31. März, 6 Uhr, die vorhandene Verkehrsführung umgebaut. Während der Umbauarbeiten wird die A44 in Richtung Mönchengladbach ab der Anschlussstelle Münchheide gesperrt. Im Anschluss wird die Sperrung der Abzweige auf die A52 in Richtung Düsseldorf und Roermond im Autobahnkreuz Neersen aufgehoben. Sie können ab der zweiten Ausfahrt im Kreuz Neersen wieder genutzt werden. Von Dienstag, 4. April, 19 Uhr, bis Mittwoch, 5. April, 6 Uhr, sowie von Mittwoch, 5. April, 19 Uhr, bis Donnerstag, 6. April, 6 Uhr, wird dann die Verkehrsführung ab der Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain bis zur Anschlussstelle Münchheide in Richtung Mönchengladbach abgebaut. Während der Umbauarbeiten steht nur ein Fahrstreifen zwischen Fichtenhain und Münchheide zur Verfügung. Die Sperrung der Auffahrt der Anschlussstelle Krefeld-Forstwald in Fahrtrichtung Mönchengladbach wird im Anschluss aufgehoben. Weiterhin kommt es zu Einschränkungen an der Anschlussstelle Neersen in Richtung Mönchengladbach, die aktuell erneuert wird: Dort ist die Ausfahrt bis August gesperrt, die Auffahrt bis September.