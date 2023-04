Unfall in Willich Auto stößt mit Pedelec-Fahrern zusammen

Bei einem Pedelec-Unfall in Willich im Landkreis Viersen hat sich ein altes Ehepaar leicht verletzt. Ein 67 Jahre alter Mann und seine 62-jährige Ehefrau waren am Ostermontag mit ihren Pedelecs in Richtung Schiefbahn unterwegs. Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte, übersah ein 47-jähriger Autofahrer die Pedelec-Fahrer auf der Straße und stieß mit ihnen zusammen. Dabei stürzte das Ehepaar und wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei musste die 62-Jährige für eine ambulante Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden. Der 67-Jährige Ehemann der Frau wurde ebenfalls leicht verletzt.