Umweltschutz : Ausstellung „Wilder Müll“ jetzt auch online

Schiefbahn Aufklären und informieren, das sind die wichtigsten Stichwörter für Elita Grafke, seitdem sie als zertifizierte Naturtrainerin beim Naturschutzbund (Nabu) Willich aktiv ist. Mit ihrem Mann Benno rief sie das Projekt „Wilder Müll“ ins Leben, bei dem eine Ausstellung konzipiert wurde, die zeigt, welche Folgen wild in der Landschaft entsorgter Müll für Tiere hat.

Die Ausstellung wurde danach um die Auswirkungen von weggeworfenen Zigarettenkippen und in die Luft aufsteigenden Luftballons erweitert. Die Ausstellung, als Dauerausstellung im Naturschutzhof in Nettetal zu sehen, geht immer wieder auf Tour. Aktuell steht sie im Kempener Thomaeum. Des Weiteren wurde ein Daumenkino zum Thema entwickelt, und man arbeitet an einem Buch.