Ausstellung Brauereikultur in Willich Erinnerung an große Hannen-Alt-Zeiten

„Entspannen mit Hannen“, lautete ein Slogan der einstmals größten Altbierbrauerei Deutschlands. Die Brauerei steht im Zentrum der Ausstellung „Brauereikultur in Willich“, die am Sonntag eröffnet wurde. In der Stadt am Niederrhein erinnert unter anderem die Brauereipassage an diese ruhmreichen Zeiten. Aber es gibt auch Neues, wie das Willich-Pils von Christoph Heyes. Die Hausbrauerei Schmitz-Mönk in Anrath kommt ebenfalls in der Ausstellung vor. Zur Eröffnung waren mehr als 100 Besucher gekommen, darunter etliche Zeitzeugen.