Programm in Willich "Ver-rückte Welt" bei Schlossfestspielen

Die Schlossfestspiele Neersen, traditionell ein kulturelles Highlight der Stadt, bieten auch 2023 wieder ein volles und spannendes Programm an. Vom 21. Mai bis zum 6. August locken drei Theaterstücke und weitere Highlights wie Operngala, Poetry-Slam oder ein Hommage-Konzert an Udo Jürgens unter dem Titel „Udo Jürgens – unvergessen“ die Besucher in den Schlosspark Neersen.