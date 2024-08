Kleine und mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe in der Region Auf Willicher Golfplatz soll Firmennetzwerk entstehen

Willich · Auf der Golfanlage Duvenhof in Willich sollen Unternehmen und Handwerker netzwerken können. Was geplant ist und an wen sich das Angebot richtet.

09.08.2024 , 13:07 Uhr

Die nächsten Termine für den Cup auf der Golfanlage Duvenhof in Willich sind am 22. August und am 29. September. Foto: Golfsport Willich GmbH

Mit den Partnern King Golf Equipment, Mercedes Herbrand (Krefeld) und „Go! Express & Logistics“ sowie „Rent4Event“ entsteht auf der Willicher Golfanlage Duvenhof ein neues Netzwerk-Angebot für Golfer und auch Nicht-Golfer: Auf dem Neunlochplatz finden im Jahresverlauf vier Turnier-/Schnupper-Nachmittage statt, die sich vor allem an die Leitungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben in der Region richten. Jeder Termin wird von einem der vier Partner präsentiert, dazu informiert das jeweilige Unternehmen über seine Leistungen. Das jeweilige Turnier findet laut Angaben der Veranstalter mit Kanonenstart und im Scramble-Modus statt. Grob zusammengefasst: Bei dieser Wertungsform spielen immer Teams gegeneinander. Das Spiel wird als Mannschaftswertung dokumentiert und daraus das Siegerteam ermittelt. Die Nicht-Golfer können während der Turnierzeit in einem Schnupperkurs erste Golfkenntnisse erwerben. Der Tag endet mit einem „Get together“ für alle gemeinsam. „In den Teams und nach dem Spiel lernen sich die Unternehmer und Handwerker kennen und können sich austauschen. So können sich Synergie-Effekte und Knowhow-Austausch in der Region auf kurzem Weg entwickeln“, sagt Duvenhof-Geschäftsführer Michael Kerkhoff das Ziel. Die nächsten Termine für den Cup sind am 22. August und am 29. September (jeweils ein Donnerstag). Nähere Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.herbrand.de/netzwerk-golf-cup. Jüngst traten auf der Willicher Anlage die Frauen des Golfclub Duvenhof zum Golf-Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen. An der Pink-Ribbon-Damentag-Serie 2024 nehmen von April bis Oktober insgesamt mehr als 140 Golfclubs und deutschlandweit mehr als 4500 Spielerinnen teil.

(emy)