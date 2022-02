Sanierungsbedürftige Friedhöfe in Willich : Auch auf dem Neersener Friedhof steht das Wasser

Die Wege auf dem Friedhof in Neersen stehen häufig unter Wasser. Foto: Ulrike Verhalen

Neersen Schlamm und Pfützen auf den Friedhofswegen machen es Angehörigen schwer bis unmöglich, die Gräber zu besuchen. Die Stadt Willich will 70.000 Euro investieren.

In der Ausgabe vom 8. Februar berichteten wir über die schlimmen Zustände auf dem Friedhof in Alt-Willich, wo gerade in den Tagen nach Regenfällen die Friedhofswege voller Pfützen und Schlamm sind und es Angehörigen schwer bis unmöglich machen, die Gräber zu besuchen – gerade, wenn sie auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sind.

Lesen Sie auch Verwahrlosung auf Friedhof in Alt-Willich : Ausgebremst im Friedhofsschlamm

Ähnliches weiß auch Ulrike Verhalen vom Friedhof in Neersen zu berichten. Am Freitagmorgen wollte sie dort anlässlich des 23. Todestags ihres Vaters dessen Grab besuchen und seiner gedenken und musste sich einmal mehr durch den Matsch ans Ende des Weges vorkämpfen. Kein Einzelfall, wie sie erzählt: „Auf dem Weg zum Grab meines Vaters muss ich auch oft Slalom laufen“, sagt sie. Die Wege stünden an ganz normalen Regentagen mehrere Zentimeter unter Wasser, sodass sie teilweise „Slalom laufen“ oder über andere Gräber drübersteigen müsse. Auch sonst seien die Wege häufig matschig, „man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht“, sagt die 68-Jährige, „die Schuhe sehen jedes Mal dementsprechend aus.“

Die Bilder sind von Sommer 2021, aber noch immer aktuell. Foto: Ulrike Verhalen

Aber auch allgemein bemängelt Ulrike Verhalen den Zustand des Friedhofs. Schon vor eineinhalb Jahren habe sie die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die bordsteinartige Steinbegrenzung zwischen dem Grab ihres Vaters zum Nachbargrab abgesackt sei und begradigt werden müsste. Der Mulch werde vom Regen schon über diese nun nicht mehr vorhandene Abgrenzung gespült. Man kümmere sich drum, hieß es. Passiert sei seitdem nichts. „Schön ist es hier auf dem Friedhof nicht gerade“, sagt Verhalen.

Foto: Julian Budjan 9 Bilder So schlimm sieht auf dem Friedhof in Alt-Willich aus