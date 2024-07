Brauchtum in Willich ASV-Schützenfest mit einigen Veränderungen

ASV-Präsident Michael Maaßen und Geschäftsführer Hans-Joachim Donath weisen auf einige Veränderungen hin: Zur Eröffnungsveranstaltung am Freitagabend im Konrad-Adenauer-Park hat der ASV eine neue Band – Planet five – verpflichtet, weil die bisherige Band den Termin nicht wahrnehmen konnte. Auf dem Schützenplatz gibt es erstmals einen Biergarten (15 mal 17 Meter) als Ausweichmöglichkeit bei großer Hitze. Die Positionen der Fahrgeschäfte wurden verändert, um den Platz attraktiver zu machen. Die überdachte Tribüne auf dem Markt wird um ein viertes Element auf etwa 500 Plätze vergrößert, wegen der großen Nachfrage in 2023.