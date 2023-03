Integration in Willich Zu wenig Stellen in der Geflüchtetenarbeit

Knapp 1300 Geflüchtete haben in der Stadt Willich ein neues Zuhause gefunden – allein rund 600 davon sind in den vergangenen Monaten auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine hier angekommen. Vor allem dem Einsatz der vielen ehrenamtlich helfenden Hände ist es zu verdanken, dass es gelingt, diese große Zahl ankommender Menschen zu versorgen und ihnen einen Weg in diese Gesellschaft zu zeigen, der über die reine Unterbringung hinausgeht – das betonten Stadtspitze und Politik zuletzt bei den Reden zum Haushalt 2023.