Bildung in Willich Antrag für Stipendium der Kricker-Stiftung bis Ende Januar möglich

(RP) Noch bis Ende Januar können 2024er-Stipendien für die Dr.-Gottfried- und Sophie-Kricker-Studienstiftung beantragt werden. Darauf macht die Stadt Willich aufmerksam. Für das Förderjahr 2024 können das komplette Schuljahr 2023/2024 sowie das Wintersemester 2023/2024 und das Sommersemester 2024 berücksichtigt werden. Die Stiftung bietet Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden Unterstützung von 300 Euro pro Semester, also 600 Euro pro Jahr oder 50 Euro pro Monat – was für Schüler und Studierende in oft nicht üppiger finanzieller Situation eine Menge Geld sein kann.