Hilfseinsatz im Krisengebiet Anratherin unterstützt Geflüchtete im Nordirak

Anrath · Sarah Easter reist für die Hilfsorganisation Care in Krisengebiete und berichtet über die Situation. Bei ihrem jüngsten Einsatz erhielt sie beklemmende Einblicke in die Lage der jesidischen Geflüchteten, die seit Jahren in der Region Kurdistan leben.

05.08.2024 , 14:00 Uhr

Sarah Easter war für die Organisation Care im Nordirak. Dort hat sie mit Geflüchteten in Camps gesprochen, außerdem mit betreuenden Psychologinnen und Psychologen. Foto: Care

Von Sigrid Blomen-Radermacher