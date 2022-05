Feuer in Wohnhaus in Willich-Anrath : Retter versorgen Katze nach Brand mit Sauerstoff

Ein Feuerwehrmann bringt die Katze zur Erstversorgung zum Rettungsdienst. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Willich In einem Wohnhaus an der Straße Am Krickerhof in Willich-Anrath brach am Sonntagmorgen ein Feuer aus. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Hauskatze wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Beim Brand eines Wohnhauses in Willich-Anrath ist es am Sonntag zum Glück bei Sachschaden geblieben. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, blieben die beiden Hausbewohner und die Hauskatze unverletzt. Der Rettungsdienst übernahm noch vor Ort die Erstversorgung der Katze.

Die Feuerwehr wurde um 10.31 Uhr alarmiert, weil im Keller des Hauses an der Straße Am Krickerhof im Bereich der Sauna ein Brand ausgebrochen war. Ein Bewohner hatte bereits versucht, das Feuer zu löschen, kam gegen die Flammen aber nicht an, berichtete ein Wehrsprecher am Mittag. Im Einsatz waren Wehrleute der Löschzüge Anrath und Clörath sowie der Gerätewagen Atemschutz des Kreises Viersen. Für die Feuerwehr war der Einsatz eine Herausforderung, denn als die Wehrleute eintrafen, züngelten die Flammen bereits aus dem Keller hinauf ins Erdgeschoss, so der Wehrsprecher, und sorgten für eine enorme Hitzeentwicklung, „solch ein offenes Treppenhaus funktioniert wie ein Kamin“. Unter Atemschutz gelang es den Wehrleuten, zum Brandort vorzurücken und den Löschangriff zu starten. Bis zum frühen Nachmittag blieben Wehrleute vor Ort, um die letzten Glutnester zu löschen.

Sowohl die Bewohner als auch die Katze verließen das Haus selbstständig, die Katze kollabierte laut Feuerwehr dann aber draußen und wurde von einem Feuerwehrmann zum Rettungsdienst gebracht. Die Einsatzkräfte versorgten das Tier mit Hilfe einer Sauerstoffmaske mit Sauerstoff. So habe man die Katze zunächst wieder mobilisieren können, berichtete der Wehrsprecher. Er hatte am Mittag dann gute Nachrichten für Wehrleute: Die Katze sei in einer Tierklinik untersucht worden, sie werde wieder genesen.

Noch ist nicht klar, wie es zu dem Brand in dem Haus kam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Haus ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht bewohnbar.

(biro)