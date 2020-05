Wegen der Corona-Krise : „Anrath 1tausend“ erwartet Anstieg von Anträgen

Willich Der Verein kümmert sich um Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Der Vorstand rechnet damit, dass wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mehr Willicher Hilfe brauchen werden.

(msc) Der Verein „Anrath 1tausend“ erwartet in den nächsten Monaten einen Anstieg an Anträgen. „Viele Menschen kommen in dieser Krise unverschuldet in Not, und es gilt, ihnen – in dem Rahmen, den wir als Verein bieten können – zu helfen“, sagt der Vorsitzende Markus Gather. „Anrath 1tausend“ wurde im Jahr 2010 gegründet und setzt sich für Menschen der Stadt Willich ein, die unverschuldet in Not geraten sind.