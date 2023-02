Brauerei Schmitz-Mönk in Willich 120 Jahre Bier made in Anrath

Nicht nur die Anrather kennen und schätzen das Bier, das an der Jakob-Krebs-Straße 28 in Anrath gebraut wird. Die vier Sorten in der Form von Altbier, naturtrübem Kellerbier, Weizen und dem einmal im Jahr gebrauten Maibock, ein Starkbier, begeistern auch über den Ortsteil von Willich hinaus. Hinter all dem steht die Hausbrauerei Schmitz-Mönk, die in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen feiert. 1903 war das Jahr, in dem Gründer Wilhelm Schmitz das Braurecht verliehen bekam. „Das war mein Urgroßvater“, sagt Willi Schmitz, der die vierte Generation darstellt.