Vorfall im Konrad-Adenauer-Park in Willich Unbekannte verprügeln 16-Jährigen

Ein 16-jähriger Junge aus Viersen ist am frühen Donnerstagabend im Konrad-Adenauer-Park in Willich von einer Gruppe von etwa zehn Menschen verprügelt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 16-Jährige gab an, er sei gegen 18 Uhr aus der Gruppe heraus angesprochen worden, habe aber nicht geantwortet. Daraufhin sei er geschlagen worden. Unter anderem habe er einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Als er schon am Boden lag, habe noch jemand gegen seinen Kopf getreten.