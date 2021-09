Projekt in Willich : Anforderungen an Generationenprojekt und Kita am Reinershof

Anforderungen an Generationenprojekt und Kita am Reinershof

Projekt in Willich

Willich Auf dem Feld hinter der Willicher Feuerwache sollen unter anderem eine neue Kita und ein Mehrgenerationen-Projekt entstehen. Für potenzielle Investoren wurde jetzt ein Anforderungskatalog verabschiedet.

Die Willicher Verwaltung und der Sozialausschuss haben einen ausführlichen Anforderungskatalog für die beiden städtischen Projekte im neuen Baugebiet Reinershof in Willich erstellt und verabschiedet. In der „Bewertungsmatrix“ wird festgelegt, dass der Investor für das südliche Grundstück (Neubau der Kita „Villa Kunterbunt“) und der Interessent (eine Baugemeinschaft/Baugenossenschaft) für das Mehrgenerationenprojekt auf dem nördlichen Grundstück die Bereiche „Demografie/Gesellschaftliche Teilhabe, Bildung, Gender“, „Natürliche Ressource und Umwelt/Klima und Energie“ sowie „Mobilität“ bedienen sollen. Dabei soll die Umsetzung an der erwarteten Situation der Menschen im Jahr 2030 ausgerichtet sein.