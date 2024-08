Baumaßnahmen in Willich In welchen Schulen die Handwerker unterwegs sind

Auch, wenn in den Willicher Schulen derzeit Schüler wohl nur vereinzelt anzutreffen sind, so ist es dort nicht zwingend still und menschenleer. Denn wie in vielen anderen Städten und Gemeinden, nutzt auch in Willich die Stadtverwaltung die Ferienzeit, um an Schulen Bau- und Sanierungsmaßnahmen ausführen zu lassen. Um welche Arbeiten es sich handelt, darüber gibt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion einen Überblick: