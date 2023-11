Angebot in Willich An Heiligabend nicht allein zu Hause sitzen

Die Heiligabend-Feier findet am Sonntag, 24. Dezember, von 14 Uhr bis 17 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte am Kirchplatz in Anrath statt: Mit Kaffee, Kuchen und weihnachtlichem Gebäck wird der Nachmittag in schöner Atmosphäre und vor allem in geselliger Runde gemeinsam verbracht. Robert Kain, Schriftführer des Seniorenbeirates, und seine Frau Gudrun begleiten die Heiligabend-Feier zum zweiten Mal. „Im letzten Jahr konnten wir beobachten, wie aus einzelnen Personen eine Gemeinschaft entsteht, die zusammen lacht und singt. Das war etwas ganz Besonderes“, erinnern sich die beiden.