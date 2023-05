Zirkusprojekt an der Kolpingschule Willich Magie und Clownerei im Zirkuszelt

Die schwarze Mülltonne, in die Emir gerade klettert, zieht die Blicke der 22 Grundschüler der Kolpingschule Willich, die allesamt in einer Stuhlreihe davor sitzen, sprichwörtlich magisch an. Christian Tomaschewski schließt den Deckel. Was nun kommt, lässt die Kinder staunen. Vorsichtig schiebt der Projektleiter des Circus Tausendtraum einen Besen durch ein Loch in der einen Seite der Tonne quer zur anderen Seite, wo ebenfalls ein Loch vorhanden ist. Dem ersten Besen folgen weitere, wobei die Grundschüler ebenfalls Hand anlegen dürfen. Schließlich durchbohren 13 Besen die Tonne. Dass es dem Grundschüler in der Tonne gut geht, zeigt das Lebenszeichen in Form eines Tuches, das aus der Tonne wedelt. „Wollt ihr den Trick wissen?“, möchte Tomaschewski von den Kindern wissen. Es ist keiner dabei, der nicht erfahren möchte, wie es geht. Alle stürmen zur Mülltonne, deren Deckel Tomaschewski öffnet und damit den Blick ins Innere frei gibt. Ein vielstimmiges „Oh“ geht durch den Mehrzweckraum der Kolpingschule.