Abkürzung zwischen Niederheide und Wekeln : „Am Klapptor“ und „Klein Kempen“ für Durchgangsverkehr gesperrt

Willich/Schiefbahn Seit Langem gibt es Klagen zur Nutzung der Straßen „Am Klapptor“ und im weiteren Verlauf „Klein Kempen“ als Abkürzung von Schiefbahn-Niederheide aus zum Kreisverkehr am Beginn der Bebauung in Wekeln.

Davon ließ sich in der Vergangenheit allerdings nicht jeder davon abhalten, die Abkürzung zu nutzen: Straßenanlieger und Spaziergänger beklagten immer wieder, dass die Strecke ordnungswidrig als Abkürzung zwischen den Ortsteilen Wekeln und Schiefbahn-Niederheide genutzt wurde – oft auch in durchaus rasantem Tempo: Spaziergänger und Fahrradfahrer wurden gefährdet. Der Geschäftsbereich Landschaft und Straßen der Stadt Willich führte Verkehrszählungen durch, beobachtete die Situation, und auch Kontrollen der Polizei bestätigten die Klagen. „Die Wege sind aufgrund ihres Ausbauzustandes nicht für den Durchgangsverkehr geeignet. Im Begegnungsfall weichen Fahrzeuge in den unbefestigten Seitenstreifen aus, wodurch die Bankette regelmäßig zerstört wird – und das muss dann teuer repariert werden“, sagt Tim Orth, im Geschäftsbereich Stadtplanung für „Umwelt und nachhaltige Stadtentwicklung“ zuständig.