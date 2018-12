Austausch : Per Zufall auf „Deutschland“ geklickt

Willichs Bürgermeister Josef Heyes (links) und der Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer mit Alyson Vu (2.v.l.) und Rhiannon Shook, die am Parlamentarischen Patenschafts-Programm teilnehmen. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Die beiden US-Amerikanerinnen Alyson Vu und Rhiannon Shook nehmen am Parlamentarischen Patenschafts-Programm teil. Für ein Jahr leben sie in Willich und besuchen hier die Schule.

„Was machen Sie eigentlich?“, fragt unverblümt Alyson Wu den Bürgermeister. Die 17-Jährige, die einen asiatischen Namen hat (ihre Mutter ist Chinesin, ihr Vater Vietnamese) und in Michigan aufwuchs und jetzt in Houston (Texas) wohnt, sitzt im Büro von Willichs Bürgermeister Josef Heyes. Dabei ist auch der Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer – er antwortet lächelnd: „Das ist unser Donald Trump von Willich.“

Bei dem Termin, zu dem Josef Heyes eingeladen hat, lernt Alyson gleich die 18-jährige Rhiannon Shook aus Jackson, im US-Bundesstaat Michigan gelegen, kennen. Die beiden jungen Damen sind unabhängig voneinander bereits seit wenigen Monaten in Gastgeberfamilien in Willich untergebracht, Alyson bei Monika Weber und Stefan Hoffmanns in Anrath, Rhiannon bei Oliver und Angelika Daniel in Wekeln. Die beiden Stipendiatinnen sind für ein Jahr eine Art US-Botschafterinnen, nehmen am Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) teil, das seit 1983 der amerikanische Kongress und der deutsche Bundestag jungen Leuten (Schülern, aber auch Berufstätigen) ermöglicht.

Info Im kommenden Jahr am PPP teilnehmen Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) gibt seit 1983 jedes Jahr Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Pro Jahr kommen durch das PPP 350 junge Leute nach Deutschland, 350 gehen für ein Jahr in die USA. MdB Uwe Schummer hat im Laufe der Zeit durch das PPP in seinem Wahlkreis schon zahlreiche Begegnungen möglich gemacht. Die Bewerbungsfristen für 2019 sind abgelaufen. Ab Mai nächsten Jahres kann man sich für das PPP 2020/21 bewerben. Gastgeberfamilien werden immer gesucht; Anfragen und Infos werden im Viersener Bürgerbüro von Uwe Schummer erteilt, Tel. 02162 29011. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bundestag.de/ppp.

„Es ist das erste Mal, dass wir für etwa ein Jahr eine junge Amerikanerin aufgenommen haben, dies war wirklich eine gute Idee“, sagt Monika Weber, die von Alysson begeistert ist. Die junge Amerikanerin, die Mitte des Jahres ihren High-School-Abschluss gemacht hat und nach ihrer Rückkehr in die USA mit dem Medizin-Studium beginnen möchte, war im September ohne deutsche Sprachkenntnisse nach Willich gekommen. Mittlerweile kann sie sich schon gut verständigen, lernt unter anderem Deutsch in einer elften Jahrgangsklasse des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums, übt in ihrer Freizeit fleißig die Grammatik und ist vielseitig interessiert. So hilft sie stundenweise in der katholischen Anrather Bücherei aus, spielt in der Freizeit Bratsche und beim TV Anrath Badminton.



„Ich habe zufällig auf einen Deutschland-Button im Internet gedrückt, mich schlau gemacht und wollte danach dieses Land mit seiner Kultur unbedingt mal kennenlernen“, erzählt Alyson, die „Anrath sehr klein und süß“ findet, von der Natur und dem vielen Grün begeistert ist, oft mit dem Fahrrad fährt und auch das Essen schätzen gelernt hat: „Hier gibt es nicht nur Wurst und Kartoffeln, sondern viele leckere Sachen.“ Was die 18-Jährige nicht so schätzt: dass es hier viel kälter als im heimischen Houston ist. Mit der Gastgeberfamilie hat sie bereits einige Touren, so nach Düsseldorf oder Köln, unternommen, bald geht es nach Kärnten.

Die 18-jährige Rhiannon Shook kommt mit der Tochter ihrer Gastgeberfamilie, Paula Daniel (18), ins Bürgermeister-Büro. „Meine älteren Geschwister Johanna und Leon, die schon mal länger in den USA waren, sind ausgezogen, es war meinen Eltern wohl zu ruhig im Haus“, erzählt Paula, die noch einen jüngeren Bruder (Moritz, 11) hat, schmunzelnd. Auch Rhiannon, die derzeit in einer Klasse elf, Paula geht dort in die Zwölf, des Schiefbahner St.-Bernhard-Gymasiums unterrichtet wird, hatte sich für Deutschland entschieden, ihren High-School-Abschluss gemacht und möchte, wenn sie wieder zuhause ist, Geschichte und Politik studieren und „vielleicht später mal in einem Museum arbeiten“.