Neubau an der JVA Willich I Das letzte Orgelkonzert in der alten Anstaltskirche

Anrath · Das Männergefängnis in Anrath wird derzeit in zwei Bauabschnitten neu errichtet. Im kommenden Jahr soll das alte Gebäude, in dem sich die Anstaltskirche befindet, abgerissen werden. Zum Abschied erklang nun die Orgel noch einmal in einem Konzert.

21.09.2023, 15:00 Uhr

Blick von der Orgelempore in den Kirchenraum: „Die Fenster sind unvergittert, der Raum lässt die inhaftierten Menschen durch seine Weite aufatmen“, sagt Gefängnisseelsorger Lutz Aupperle. Foto: Norbert Prümen

Von Eva Scheuß

„Wir bekommen eine schicke neue Anstalt mit einer riesengroßen Mehrzweckhalle und einem sakralen Bereich. Doch diese Atmosphäre wird es nicht mehr geben“, sagte Charlotte Adams-Dolfen am Ende eines Orgelkonzertes in der alten Anstaltskirche der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich I in Anrath. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1904 und gehört damit zum ältesten Baubestand des Männergefängnisses, das derzeit in zwei Bauabschnitten komplett neu errichtet wird.