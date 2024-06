Sport in Willich 92-Jährige startet im Fitnessstudio

„Ich möchte trotz meiner Erkrankung kräftig bleiben und finde die Gesellschaft hier wunderschön“ – seit neun Monaten ist die Krefelderin Heide, ihren Nachnamen möchte sie nicht öffentlich genannt wissen, Mitglied im Willicher Fitness- und Gesundheitsstudio Halle 22 – und mit ihren 92 Jahren die älteste „Anfängerin“ in der 40-jährigen Geschichte des Studios. Durch ihr Training trotzt sie den Einschränkungen, die ihr Alter mit sich gebracht hat: Wegen ihrer Osteoporose-Erkrankung hatte sie bereits mehrere Knochenbrüche, zuletzt war ihre Kniescheibe gebrochen. Jetzt möchte sie sich wieder neue Kraft antrainieren, weil ihre Muskulatur abgebaut hatte. Zum Training in einem Fitnessstudio hatte ihr ihre 65 Jahre alte Tochter Katrin geraten, die auch in der Halle 22 trainiert.