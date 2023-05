89-Jähriger lebensgefährlich verletzt Schwerer Verkehrsunfall in Willich

Am Dienstagmittag um 12.30 Uhr kam es auf der Düsseldorfer Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 89 Jahre alter Willicher in einem Krankenfahrstuhl bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw, gelenkt von einem 69 Jahre alten Willicher, lebensgefährlich verletzt wurde. Der 89-Jährige beabsichtigte, die Düsseldorfer Straße vom Radweg aus in Richtung der Straße Am Plücksbusch zu überqueren, teilte die Polizei mit. Hierbei fuhr er auf die Düsseldorfer Straße und wurde vom Pkw des 69-Jährigen erfasst. Der Senior wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer und seine 59 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Düsseldorfer Straße war zwischen 13 und 15.30 Uhr zeitweise komplett gesperrt.