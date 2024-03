Sie kamen am helllichten Tag 83-Jährige überrascht Einbrecher in Anrath

Eine 83-jährige Frau hat am Samstagnachmittag in Anrath zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die beiden Einbrecher, ein Mann und eine Frau, gegen 16.30 Uhr gerade, das Badezimmerfenster eines Bungalows an der Viersener Straße aufzuhebeln, als sie von der 83-jährigen Hauseigentümerin überrascht wurden. Daraufhin flohen die beiden Einbrecher in unbekannte Richtung.