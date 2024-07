Spende in Willich 70 neue Gießkannen auf den Friedhöfen in Anrath und Neersen verteilt

Vor dem Hintergrund, dass auf dem Anrather Friedhof 16 und auf dem Neersener 18 Wasserstellen vorliegen, orderte er 70 Gießkannen. So kann jede Wasserstellen mit zwei Kannen versorgt werden und es gibt je Friedhof noch eine zusätzliche Kanne. Der Kostenpunkt der gesamten Anschaffung liegt bei 525 Euro. Jede Kanne schlägt mit vier Euro zu Buche. Dazu kam die jeweilige Beschriftung in Form eines Aufkleberbandes in Höhe von je 3,50 Euro. „Im Garten der Zeit wächst die Blume des Trostes“ ist so auf der einen Seite der grünen Kannen zu lesen, während auf der anderen Seite steht: „Diese Gießkanne wurde freundlich zur Verfügung gestellt von Grotenburg Bestattungen“.