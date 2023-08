Aus dem Polizeibericht Willicher bei Unfall in Wekeln verletzt

Willich · Ein 56-jähriger Mann aus Willich ist bei einem Unfall in Willich-Wekeln am Dienstag so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

30.08.2023, 11:17 Uhr

Bei dem Unfall in Willich wurde ein 56-Jähriger verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.35 Uhr auf der Rohrzieherstraße: Der 56-Jährige war mit seinem Wagen in Richtung Wekeln unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und dann mit einer Laterne und einem Stromkasten zusammenstieß. Warum der Willicher ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei noch nicht klar. Von Nachbarn herbeigerufenes medizinisches Personal leistete Erste Hilfe. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen sei ein internistischer Notfall als Unfallursache nicht auszuschließen, so die Polizei weiter.

(biro)