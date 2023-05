50 Jahre „Freedom of the City“ Britisches Flair mit Dudelsack und Rugby in Willich

In Willich ist am Wochenende 50 Jahre „Freedom of the City“ gefeiert worden. Zum Fest kamen viele Gäste, darunter eine original britische Einheit aus Minden sowie zahlreiche Veteranen. Zum Hintergrund: Die Briten kamen nach dem Zweiten Weltkrieg als Besatzungsbehörde, und sie waren nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen worden. Das Verhältnis sollte aber schnell besser werden: Die Briten taten sich durch zahlreiche karitative Maßnahmen hervor. Die Verleihung „Freedom of the City“ ist ein alter Brauch: Die Soldaten durften mit klingendem Spiel, wehenden Fahnen und aufgepflanztem Bajonett durch die Straßen der Stadt marschieren.